شكرا لقرائتكم خبر عن «نقي» توقع عقدا لإنشاء حظائر دواجن بـ12.3 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نقي للمياه عقد تنفيذ لإنشاء حظائر دواجن جديدة ضمن مشروعات توسعة قطاع الدواجن.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يتضمن العقد الأعمال الإنشائية لتجهيز البنية التحتية وهياكل ومباني حظائر للدواجن وبما يتوافق مع أعلى معايير الجودة ويتناسب مع تطبيق أحدث التكنولوجيا المستخدمة في قطاع إنتاج بيض المائدة.
ونوهت بتصميم المشروع وتخطيطه لتشغيل حظائر تربية وحظائر إنتاج وذلك لغرض رفع الطاقة الاستيعابية لقطاع الدواجن بنسبة 450% مقارنة بالطاقة الفعلية الحالية، وبما يمكن معه رفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى قرابة 165 مليون بيضة سنويا وبما يتوافق مع الخطة العامة لتوسعة قطاع الدواجن.
وأشارت إلى أن تنفيذ المشروع سيكون على مرحلتين وبما يمكن معه البدء بتشغيل المرحلة الأولى قبل الانتهاء من كامل المشروع، وبما يعزز كفاءة التشغيل خلال السنة الأولى.
وأفادت بأن تاريخ البدء في إنشاء المشروع 21-06-1446.
وذكرت أن تكلفة المشروع 12,312,927 ريال، فيما يمول العقد ذاتياً من قبل الشركة دون الحاجة لأي تمويل خارجي.
وأوضحت أن التاريخ المتوقع للانتهاء من إنشاء المشروع 28-03-1447.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذا المشروع على القوائم المالية في الربع الرابع من عام 2025م.
ويتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا المشروع خلال الربع الرابع من عام 2025م.
ولفتت إلى أن التاريخ المتوقع للإنتاج التجاري للمشروع 10-05-1447.
وأضافت أن الجهة المنفذة أو الطرف الآخر في العقد أو المشروع شركة بلاد الشام للمقاولات العامة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يتضمن العقد الأعمال الإنشائية لتجهيز البنية التحتية وهياكل ومباني حظائر للدواجن وبما يتوافق مع أعلى معايير الجودة ويتناسب مع تطبيق أحدث التكنولوجيا المستخدمة في قطاع إنتاج بيض المائدة.
رفع الطاقة الإنتاجيةيأتي ذلك في إطار سعي الشركة المستمر لتطوير مشاريعها وتوسيع نطاق عملها ورفع طاقتها الإنتاجية.
ونوهت بتصميم المشروع وتخطيطه لتشغيل حظائر تربية وحظائر إنتاج وذلك لغرض رفع الطاقة الاستيعابية لقطاع الدواجن بنسبة 450% مقارنة بالطاقة الفعلية الحالية، وبما يمكن معه رفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى قرابة 165 مليون بيضة سنويا وبما يتوافق مع الخطة العامة لتوسعة قطاع الدواجن.
وأشارت إلى أن تنفيذ المشروع سيكون على مرحلتين وبما يمكن معه البدء بتشغيل المرحلة الأولى قبل الانتهاء من كامل المشروع، وبما يعزز كفاءة التشغيل خلال السنة الأولى.
وأفادت بأن تاريخ البدء في إنشاء المشروع 21-06-1446.
وذكرت أن تكلفة المشروع 12,312,927 ريال، فيما يمول العقد ذاتياً من قبل الشركة دون الحاجة لأي تمويل خارجي.
وأوضحت أن التاريخ المتوقع للانتهاء من إنشاء المشروع 28-03-1447.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذا المشروع على القوائم المالية في الربع الرابع من عام 2025م.
ويتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا المشروع خلال الربع الرابع من عام 2025م.
ولفتت إلى أن التاريخ المتوقع للإنتاج التجاري للمشروع 10-05-1447.
وأضافت أن الجهة المنفذة أو الطرف الآخر في العقد أو المشروع شركة بلاد الشام للمقاولات العامة.