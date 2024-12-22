الاقتصاد

«ساركو»: تعيين عضو في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المصافي العربية (ساركو) -بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات- تعيين أحمد عبد الله المحسن عضواً في مجلس الإدارة بالمقعد الشاغر في المجلس استكمالاً للدورة الحالية المنتهية في 24 يناير 2028م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يشغل حالياً أحمد عبد الله المحسن منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة المرشد للمقاولات ويمتلك خبرات واسعة تصل إلى 25 عاما في قطاع الطاقة والمقاولات.
وأفادت بأن أحمد المحسن حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال الدولية من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1998م.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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