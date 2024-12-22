شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها مسار الدولار والذهب.. هذه أهم 5 توقعات للأسواق في 2025 والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - مع اقترابنا من عام 2025، تتسارع توقعات الخبراء بشأن الأسواق العالمية، وسط تغييرات في المشهد الاقتصادي والجيوسياسي.وبينما يُجمع المحللون على أن العام المقبل يحمل فرصًا وتحديات متباينة، فإن هناك توقعًا واحدًا قد يُحدث تحوّلاً جذريًا في الاقتصاد العالمي. إليكم أبرز 5 توقعات للأسواق لعام 2025، وفق ما أوردها موقع "ياهو نيوز"، كالآتي:بالرغم من الضغوط المتزايدة على الاقتصاد الأمريكي، يتوقع أن يحتفظ الدولار بقوته بفضل توقعات النمو المستقر ومعدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا. ومع ذلك، فإن أي إشارات على التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد تُحدث تأثيرًا كبيرًا على قيمة الدولار مقابل العملات الأخرىقطاع التكنولوجيا سيكون نجم عام 2025 بلا منازع، مع توقعات بمزيد من التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز. من المرجح أن تشهد الشركات الناشئة في هذا المجال طفرة استثمارية ضخمة، مما يجعلها أحد المحركات الرئيسية للأسواق الماليةمع استمرار التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، يُتوقع أن يُحافظ الذهب على مكانته كملاذ آمن للمستثمرين.اقرأ أيضاً:بعض التقديرات تشير إلى أن أسعار الذهب قد تصل إلى حاجز 3000 دولار للأونصة إذا استمرت حالة عدم اليقينهذا التوقع هو الأكثر إثارة، حيث تشير التقارير إلى احتمالية بدء استخدام العملات الرقمية الحكومية بشكل أوسع في التجارة العالمية. إذا تحقق هذا التحول، فقد يعيد تشكيل النظام المالي العالمي ويقلل من هيمنة الدولار الأمريكي، مما سيُحدث تأثيرًا عميقًا على الاقتصاد والأسواقاقرأ أيضاً:التغير المناخي يُعد من القضايا المؤثرة بشكل كبير في عام 2025. يتوقع أن تشهد الأسواق الزراعية تغيرات حادة بفعل الكوارث الطبيعية وارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية واضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية