شكرا لقرائتكم خبر عن «لجام للرياضة»: افتتاح مركز جديد للرجال في مدينة الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لجام للرياضة "الشركة" افتتاح مركز إكسبرس جديد للرجال في مدينة الرياض وذلك اليوم الأحد.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يقع المركز على طريق عائشة بنت أبي بكر، حي السويدي، في مدينة الرياض.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة إكسبرس"،.
ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسيظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024م.
ونوهت بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يقع المركز على طريق عائشة بنت أبي بكر، حي السويدي، في مدينة الرياض.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة إكسبرس"،.
ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسيظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024م.
ونوهت بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.