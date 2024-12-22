شكرا لقرائتكم خبر عن 4.3 مليون جنيه.. أغلى سبيكة ذهب فى مصر اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 22-12-2024 في مصر ارتفاعًا محدودًا لعيار 24، وهو العيار المكون لسبائك الذهب في مصر، الأمر الذي ساهم في زيادة سعر أكبر سبيكة ذهب في السوق والمتداولة حاليًا بين التجار والتي يصل وزنها ألف جرام"1كيلو" بما يعادل 4,329.000 جنيهًا بالمصنعية.

مصنعية أغلى سبيكة ذهب فى مصر

ويصل سعر مصنعية الجرام في السبيكة وزن 1 كيلو قرابة 24 جنيهًا وذلك وفق أسعار مصنعيات السبائك الذهب في 2024.

وتسجل أسعار السبائك الذهب في مصر، تحركًا نحو الارتفاع بعد تحرك الأسعار صباحًا، وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10750 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21500 جنيها وسعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 34000 جنيها.

وجاءت أرخص سبيكة ذهب في مصر وزن واحد جرام من عيار 24 بمبلغ 4425 جنيهًا بعد إضافة المصنعية، وهي سبيكة ذهب مغلفة وتشبه الأوزان الكبيرة وأنتجتها الشركات لتوفير الذهب للشرائح الأقل دخلاً.



