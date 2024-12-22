شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. تراجع أسعار الكتاكيت والساسو بـ18 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

كشف شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، تراجع أسعار الكتاكيت في المزارع، حيث هبط سعر الكتكوت الساسو إلى 18 جنيهًا بدلا من 22 جنيهًا، والكتكوت الأبيض 31 جنيهًا بدلا من 39 جنيهًا.

وأشارت الشعبة على لسان سامح السيد، إلى آخر تطورات حركة سوق الدواجن فى مصر اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، مشيرا إلى توافر الدواجن بكميات كبيرة فى الأسواق، واستقرار السعر بين 72 جنيهًا تسليم أرض المزرعة ويصل لـ74 جنيهًا.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن سعر الفراخ البيضاء للمستهلكين تراجع أيضاً بواقع 5 إلى 8 جنيهات قرب 80 جنيهًا للكيلو، وقد يصل سعر الكيلو 85 جنيهًا للكيلو خلال الأيام المقبلة.

وانتهت شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالجيزة، من مقترح جديد لضبط سوق الدواجن فى مصر خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها تفعيل البورصة الرئيسية للدواجن.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إن تفعيل بورصة الدواجن فى القليوبية يسهم فى ضبط السوق، ويؤدى إلى تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب فى السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية، بهدف تقليل حلقات التداول والحلقات الوسيطة التى ترفع السعر على المستهلكين، حيث يسهم القانون حال تطبيقه فى توفير منتج للمستهلك بمواصفات ذات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، خاصة أن أغلب دول العالم وآخرها الأرجنتين تمنع التداول الحى من أجل الحد من انتشار أنفلونزا الطيور.