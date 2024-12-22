شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: مصر تصدرت أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد UN Trade and Development أن مصر تصدرت دول قارة أفريقيا والعديد من دول العالم، حيث حققت استثمارا أجنبيا مباشرا FDI بلغ 9.841 مليار دولار عام 2023، من بين 52.633 مليار دولار تدفقات لقارة أفريقيا ومن بين 13.461 مليار دولار لكل دول شمال أفريقيا ومقابل 5.2 مليار دولار لجنوب أفريقيا.

وتتصدر مصر دول القارة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأخيرة، في ظل جاذبية الاقتصاد المصرى وما يشهده من فرص استثمارية واعدة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من مجالات الاستثمار خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وذكرت المنظمة الدولية في أحدث تقرير لها، أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى، بلغ 1.3 تريليون دولار، وحققت مصر استثمارا أجنبيا مباشرا بلغ 11.4 مليار دولار عام 2022، من 54.465 مليار دولار لقارة أفريقيا، فيما حققت 5.1 مليار دولار عام 2021 من 82.196 مليار دولار لقارة أفريقيا، وحققت 5.8 مليار دولار عام 2020 من نحو 41 مليار دولار للقارة كلها.

كما حققت 9 مليارات دولار عام 2019 وحققت 8.1 مليار دولار عام 2018 كما حققت 7.4 مليار دولار عام 2017 و8.1 مليار دولار عام 2016.كما حققت 6.925 مليار دولار عام 2015 ارتفاعا من 4.612 عام 2014.