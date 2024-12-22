شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيتحول المقطم لمشروع عالمى يغير شكل الحياة فى القاهرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يشهد مشروع تطوير هضبة وكورنيش المقطم، انطلاقة قوية الفترة المقبلة مع البدء في تنفيذ المشروع على الأرض وتجهيز المكان لتنفيذ التصميمات العالمية للمشروع، والذي يتم تنفيذه بين شركة النصر للإسكان والتعمير.

وتعول شركة النصر بقيادة المهندس محمد عبد المقصود، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب علي المشروع لتحويل النصر لواحدة من أهم وأبرز شركات الحكومة في هذا المجال، مما يضعها في منافسة قوية مع الشركات العالمية وليس فقط المحلية، ولا سيما في ظل الاستعانة بـ 4 استشاريين عالميين منهم استشاريين اثنين من مصر في المشروع الحيوى الذى يتكلف نحو 32 مليار جنيه وتصل عوائده للضعف تقريبا .

وفق المعلومات يمثل المشروع نقلة نوعية لمنطقة المقطم ويأتي في إطار إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتحسين الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة بالشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم العوائد المحققة منها.

يقام المشروع على مساحة حوالي 2 مليون متر في موقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، وبتكلفة تبلغ حوالي 32 مليار جنيه يضخها المستثمر.

كما أن المشروع ينقسم إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر، والقطعة الثانية بمساحة 750 ألف متر بالهضبة الوسطى (كمبوند سكني متكامل الخدمات)، و يحتوي على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.

ميدانيا بدأت شركة النصر العمل الفعلي في المشروع العالمي والذي سنقل القاهرة نقلة حضارية كبيرة .