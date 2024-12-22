كل ما تريد معرفته عن تخريج أول دفعة من برنامج تطوير برمجيات السيارات

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في خطوة هامة نحو تطوير مهارات الشباب المصري في مجال تكنولوجيا السيارات، تم تخريج أول دفعة من برنامج "Android Automotive" لتطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويهدف هذا البرنامج إلى تدريب وتأهيل الشباب المصري في مجال تطوير التطبيقات والبرمجيات الخاصة بأنظمة تشغيل السيارات، مثل "Android Auto" و"Android Automotive"، والتي تستخدم في العديد من المركبات الحديثة.

أبرز النقاط حول البرنامج والدفعة الأولى:

تم تدريب 28 شابًا مصريًا في مجال تطوير البرمجيات والتطبيقات على أنظمة تشغيل "أندرويد" للسيارات، مع توظيف جميع الخريجين في شركة "لوكسوفت"، مما يعكس نجاح البرنامج في تلبية احتياجات سوق العمل.

التعاون بين القطاعين العام والخاص:

يعكس هذا البرنامج الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي ممثلًا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة "إيتيدا"، والقطاع الخاص ممثلًا في شركة "لوكسوفت"، وذلك بهدف تأهيل الشباب لوظائف المستقبل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

أهمية قطاع برمجيات السيارات:

يشهد قطاع تكنولوجيا صناعة السيارات تحولات جذرية نحو المركبات المعتمدة على البرمجيات، مما يتطلب تطوير مهارات الشباب لتلبية احتياجات السوق المستقبلية.

التوظيف الكامل للخريجين:

تم توظيف جميع خريجي الدفعة الأولى في شركة "لوكسوفت"، مما يعكس كفاءة البرنامج في إعداد شباب متخصصين قادرين على دخول سوق العمل.

خطط لتوسيع البرامج:

يدرس معهد تكنولوجيا المعلومات وشركة "لوكسوفت" توسيع البرنامج ليشمل مجالات جديدة مثل إدارة جودة البرمجيات والأمن السيبراني، وذلك لضمان استعداد المهندسين لمواجهة تحديات سوق العمل.

دعم نمو قطاع تكنولوجيا السيارات:

يعد هذا البرنامج خطوة هامة نحو مواكبة الطلب المتزايد عالميا على حلول وتطبيقات أنظمة "Android Automotive" في صناعة السيارات.

دفعات جديدة من المهندسين:

التعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات و"إيتيدا" و"لوكسوفت" يتواصل لتحضير دفعات جديدة من المهندسين المتخصصين في هذا المجال، مما يعزز فرص العمل ويجذب الاستثمارات في هذا القطاع.