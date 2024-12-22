شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 22 -12 -2024 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 12:45 ص

ننشر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 22 -12-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.1 جنيه للشراء و 165.2 جنيه للبيع .

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الاحد 22 -12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوك وفق اخر تحديث يوم الخميس الماضى.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الاحد 22 ديسمبر 2024 وفق اخر تحديث يوم الخميس كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.1 جنيه للشراء

165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.7 جنيه للشراء

165.4 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 21 -12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوكسعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.1 جنيه

165.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى CIB

162.5 جنيه للشراء.

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.4 جنيه للشراء

165.4 جنيه للبيع