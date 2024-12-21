شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. إجراء قرعة الحج السياحى وإعلان الفائزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن بعد غد الاثنين وزارة السياحة والآثار، واللجنة العليا للحج والعمرة، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، نتيجة قرعة الحج السياحى.

وانتهت، يوم الجمعة، عملية تلقى طلبات وتسجيل المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج والسفر عبر شركات السياحة "الحج السياحي"، والتى بدأت منذ 20 نوفمبر الماضى وفقا لما نصت عليه الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحى لعام 1446هــ.

وسبق أن ناشدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، جموع المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج لعام 1446هـ / 2025 م، بضرورة التوجه بشكل مباشر إلى شركات السياحة المرخصة، وفروعها المنتشرة بكافة المدن والمحافظات، والبعد عن السماسرة والوسطاء تجنبا لتعرضهم للنصب وضياع حقوقهم، كما حذرت الغرفة المواطنين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والشركات التى تدعى تنظيم رحلات الحج السياحى أو العروض التى تروج لها بعض الكيانات التى لديها سجل تجارى لخدمات رحلات وسفر، مشددة على أن تلك الكيانات والشركات غير مرخصة من وزارة السياحة والآثار وغير مسموح لها بتنظيم رحلات الحج، ونصحت الغرفة المواطنين عند التقدم للحجز فى الحج عن طريق شركات السياحة التأكد من أن الشركة مرخصة من وزارة السياحة.