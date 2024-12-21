شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. السبائك بكام في ختام تعاملات اليوم السبت؟ والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار السبائك الذهب اليوم السبت 21-12-2024 بدون إضافة المصنعية بالتعاملات المسائية، وذلك عقب تحرك سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو المكون الأساسي لحركة السبائك الذهب في السوق المصري.



وفيما يتعلق مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 100جنيهًا بالجرام ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 67 جنيهًا ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيهًا.



وتسجل أسعار السبائك الذهب في مصر، تحركًا نحو الهبوط بعد هبوط الأسعار صباحًا، وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10750 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21500 جنيها وسعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 34000 جنيه.

وجاءت أرخص سبيكة ذهب في مصر وزن واحد جرام من عيار 24 بمبلغ 4425 جنيهًا بعد إضافة المصنعية، وهي سبيكة ذهب مغلفة وتشبه الأوزان الكبيرة وأنتجتها الشركات لتوفير الذهب للشرائح الأقل دخلا.



