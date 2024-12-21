شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إعلان نتائج طرح المرحلة الثامنة للمتقدمين على الأراضى الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصناعة، أنه من المقرر غداً الاحد الموافق 22 ديسمبر 2024 الإعلان عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة الثامنة للأراضي الصناعية وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية والذي اشتمل على 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، شمال سيناء، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) وذلك بمساحات متنوعة تتراوح بين 120 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع وبأنشطة مختلفة تشمل (غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء).



وأشارت الوزارة إلي أنه تم انتهاء الهيئة من دراسة دقيقة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من خلال الادارات الفنية بها خلال اقل من اسبوع بعد اغلاق باب التقدم، وأنه تم اعلان تخصيص 858 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة وتوسعات على مساحة اجمالية 2.1 مليون متر مربع وذلك من اجمالي 1975 طلب تقدموا على المنصة.

وحيث يأتي هذا الاعلان عبر المنصة في إطار حرص الوزارة على الشفافية التامة وتحقيق العدالة في عملية التخصيص، حيث تم تطبيق معايير المفاضلة في فحص الطلبات الواردة بأعلى معايير المصداقية والنزاهة انحيازا للمستثمر الجاد وفق الأولويات المحددة ، كما ستقوم هيئة التنمية الصناعية بإخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني.

وأشار بيان الوزارة إلى أن هذا الطرح يعد الثانى عبر المنصة خلال 3 اشهر حيث تم طرح المرحلة السابعة في الأول من سبتمبر الماضي تزامنا مع إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث قرر الفريق كامل الوزير بأنه يتم طرح الاراضي الصناعية الشاغرة والمرفقة دوريا عبر المنصة كل ثلاثة شهور، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية والثقة لدى المستثمر المحلى والأجنبي وإتاحة الفرصة للمستثمر الجاد للحصول على ارض لمشروعه، وذلك تلبية للطلب المتزايد على الاراضي الصناعية مما يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وخطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، هذا ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة www.madein.eg.

جدير بالذكر انه تقرر بالنسبة للمستثمرين الجادين ممن لم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض في هذا الطرح الحالي، وفق معايير المفاضلة، ممن تقدموا بدراسات فنية ومالية مقبولة، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في الطرح القادم المقرر له الأول من مارس، في حالة لم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز بالطرح الحالي.

هذا وتساهم منصة مصر الصناعية الرقمية في تيسير كافة الاجراءات على المستثمر الصناعي من خلال توحيد جهة التعامل للحصول على الخدمات الصناعية من خلال منصة صناعية موحدة تتيح انهاء كافة الاجراءات والخدمات الصناعية والحصول على المعلومات إلكترونياً عن بعد دون الحاجة الى التوجه الى الجهات المختلفة.



