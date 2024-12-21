شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة الحج السياحى وإعلان الفائزين الاثنين بعد غلق باب التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أمس، الجمعة، عملية تلقي طلبات وتسجيل المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج والسفر عبر شركات السياحة "الحج السياحي"، والتي بدأت منذ 20 نوفمبر الماضي وفقا لما نصت عليه الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446هــ.

ومن المقرر إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج فى كافة مستويات الحج السياحى وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر الجاري.

وسبق أن ناشدت غرفة شركات و وكالات السفر والسياحة، جموع المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1446هـ / 2025 م، بضرورة التوجه بشكل مباشر إلى شركات السياحة المرخصة، وفروعها المنتشرة بكافة المدن والمحافظات، والبعد عن السماسرة والوسطاء تجنبا لتعرضهم للنصب وضياع حقوقهم.

كما حذرت الغرفة المواطنين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والشركات التي تدعي تنظيم رحلات الحج السياحي أو العروض التي تروج لها بعض الكيانات التي لديها سجل تجاري لخدمات رحلات وسفر، مشددة على أن تلك الكيانات والشركات غير مرخصة من وزارة السياحة والآثار وغير مسموح لها بتنظيم رحلات الحج، ونصحت الغرفة المواطنين عند التقدم للحجز في الحج عن طريق شركات السياحة التأكد من أن الشركة مرخصة من وزارة السياحة.