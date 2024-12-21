" ورق " و "يدوم" تطلقان شراكة استراتيجية لدعم التحول نحو اقتصاد دائري

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية لصناعة الورق "ورق" اليوم عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة تدوير المواد للخدمات البيئية "يدوم"، وهي إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي عبر الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك".

وبموجب هذه الاتفاقية، ستحصل "يدوم" على حصة قدرها 35% من أسهم شركة "ورق" بعد زيادة رأسمالها، لتصبح بذلك شريكاً استراتيجياً رئيسياً يدعم خطط الشركة في تعزيز استثماراتها في مجال التدوير وتحقيق أهدافها البيئية.

استحواذ سرك على حصة في ورق يدعم التحول نحو اقتصاد دائري، حيث يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية. هذه الخطوة الاستراتيجية تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتساهم في تحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية.

ولم تتوقف إنجازات "ورق" عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل إنتاج لفات الورق المقوى عالية الجودة التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتقلل من الاعتماد على الاستيراد. كما تمكنت الشركة من تصدير منتجاتها إلى مختلف دول العالم، مما عزز من ميزان المدفوعات الوطني ورفع مكانة المملكة العربية السعودية كمنتج رئيسي للورق في المنطقة.

وفي إطار سعيها المستمر لتحقيق الاستدامة البيئية، اعتمدت "ورق" على أحدث التقنيات في مجال معالجة المياه، حيث تمكنت من إعادة تدوير المياه العادمة الصناعية، مما ساهم في ترشيد استهلاك المياه الجوفية والحفاظ على هذا المورد الحيوي. كما استبدلت الشركة الوقود الأحفوري بالغاز

الطبيعي في عمليات الإنتاج، مما قلل من انبعاثات الكربون وحافظ على الموارد البترولية.

وعلى مدار ثلاثين عامًا، واصلت "ورق" تطوير عملياتها الإنتاجية، حيث تمكنت من مضاعفة الطاقة الإنتاجية من خلال إضافة خطوط إنتاج حديثة، مما ساهم في زيادة الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها. كما حرصت الشركة على تحقيق أعلى نسبة من المحتوى المحلي في أعمالها، مما دعم الاقتصاد الوطني ووفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

ولم تقتصر جهود "ورق" على جانب الإنتاج، بل امتدت لتشمل تأسيس شركات داعمة لسلاسل التوريد وحماية البيئة، مما ساهم في تعزيز التكامل في القطاع الصناعي.

وبهذه الإنجازات، أثبتت "ورق" ريادتها في مجال إعادة التدوير وحماية البيئة، وأصبحت نموذجًا يحتذى به للشركات العاملة في هذا القطاع.

وأكدت "ورق" التزامها بمواصلة مسيرة الابتكار والتطوير، وذلك من خلال تعزيز الإنتاج وتنويع المنتجات التي تقدمها للعملاء. كما تسعى الشركة إلى توسيع قاعدة عملائها محليًا ودوليًا، والوصول إلى أسواق جديدة وواعدة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف "ورق" إلى زيادة انتشارها الجغرافي من خلال إنشاء شراكات جديدة وتوسيع نطاق عملياتها.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تحقيق تطلعات المساهمين في الشركة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة ودعم الصناعات المرتبطة. كما ستساهم هذه الشراكة في تعزيز الاستدامة البيئية، وذلك من خلال تبني أحدث التقنيات في مجال إعادة التدوير وتقليل الأثر البيئي لعمليات الإنتاج.

وبهذه الشراكة، تؤكد "ورق" عزمها على مواصلة مسيرتها نحو الريادة في مجال صناعة الورق، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة أعرب مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الورق "ورق" عن خالص شكره وتقديره للقيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية،

ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الدعم الكبير واللامحدود الذي توليه لقطاع الصناعة والاقتصاد الوطني.

كما وجه المجلس الشكر والتقدير لصندوق الاستثمارات العامة، ممثلاً بشركة "سرك"، على الثقة الكبيرة التي أولتها للشركة، والتي انعكست بشكل إيجابي على مسيرتها نحو النمو والازدهار.

وأكد المجلس على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، معرباً عن تقديره لكافة الشركاء والعملاء على ثقتهم المستمرة في منتجات وخدمات الشركة.

وشكر المجلس موظفي "ورق" على جهودهم المتواصلة وإسهاماتهم الفاعلة في تحقيق الإنجازات التي حققتها الشركة، مؤكداً أنهم الركيزة الأساسية في مسيرة النجاح . كما أكد مجلس إدارة "ورق" التزامها بمواصلة العمل الجاد والابتكار لتحقيق المزيد من الإنجازات، والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية