شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 21 -12-2024 بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم السبت 21 -12-2024 في بالتعاملات المسائية بالسوق المصري، عقب استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مساء اليوم السبت.

سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 24 يسجل 4297 جنيهًا

عيار 21 يسجل 3760 جنيهًا

عيار 18 يسجل 3223 جنيهًا

استقر سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم عند سعر اغلاق الأمس، وذلك بعد أن شهد ارتفاع أمس ليقلص الذهب جزءًا من خسائره السابقة، حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بختام تداولات الأسبوع بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من أعلى مستوياته.

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب عيار 21 بنسبة 1% ليفقد 40 جنيه حيث اغلق تداولات الأسبوع عند 3760 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3800 جنيه للجرام، وكان قد سجل أعلى سعر عند 3823 جنيها للجرام وأدنى سعر عند 3695 جنيها للجرام.