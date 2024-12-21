شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يختتم جولته بمدينتي أكتوبر والشيخ زايد.. استمرت 9 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بعددٍ من المدن الجديدة، والتى استمرت نحو 9 ساعات بالمرور على أعمال الطرق والمحاور الرابطة بين مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وذلك عقب تفقده مشروع "صن كابيتال" بمدينة حدائق أكتوبر، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو أجهزة المدن.

ووجه الوزير بمراجعة أعمال الزراعة والصيانة على جانبى الطرق وبالجزيرة الوسطى، بجانب مراجعة ارتفاعات المبانى على طريق وصلة دهشور.