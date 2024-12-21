شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البطاطس فى مصر اليوم السبت 21 -12- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الخضروات في مصر اليوم السبت 21-12-2024، حيث تباينت الأسعار وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة.

وفي ما يلي أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها في السوق المصري، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وتراوح سعر كيلو البطاطس في سوق العبور وفقا لسوق الجملة من 5 إلى 9 جنيهات، وسعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 6 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الكوسة من 8 إلى 16 جنيها.

وسجل سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيها، وسعر كيلو البصل الأبيض من 9 إلى 17 وسجل سعر كيلو البصل الأحمر من 9.5 إلى 13.5 جنيه.

ووفقا لأرقام سوق الجملة، فقد تراوح سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 7 إلى 11 جنيهات، وسعر كيلو الجزر من 4 إلى 6 جنيهات وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدى من 5 إلى 9 جنيها، وسجل سعر كيلو الملوخية من 7 إلى 9 جنيها بالجملة.