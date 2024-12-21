شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروع التجمع العمراني "صن كابيتال" بمدينة حدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة حدائق أكتوبر ضمن جولته التفقدية اليوم بعددٍ من المدن الجديدة، بمتابعة موقف مشروع التجمع العمرانى عاصمة الشمس "صن كابيتال" أحد مشروعات الشراكة للوزارة مع القطاع الخاص بمدينة حدائق أكتوبر، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، ومسئولو المشروع.

وخلال زيارته للمشروع، قال وزير الإسكان، أن الدولة المصرية تقدم كل سبل الدعم للمستثمرين، وتعمل على توفير المناخ الجاذب للاستثمار، ونحن حريصون على المتابعة الدورية لكل المشروعات القائمة بالشراكة مع القطاع الخاص، معرباً عن سعادته بزيارته اليوم لمشروع صن كابيتال، والذى يعد نموذجا ناجحا للشراكة بين الحكومة المصرية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، والقطاع الخاص، ومعرباً عن تطلعه لتكرار التجربة الناجحة للمشروع بالمشروعات الأخرى التى تتشارك فيها وزارة الإسكان أو تخطط لتواجدها على أرض مصر.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سعت إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين، فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية، وحرصت على ضمان ومرونة وتسهيل الإجراءات، حيث يقدم التخصيص بنظام الشراكة تسهيلات فى سداد قيمة الأرض، لتكون على مراحل سداد مختلفة، ومتنوعة، وفى المقابل تعود لهيئة المجتمعات العمرانية حصة نقدية من قيمة الأرض، كما يحتوى المشروع على حصة عينية للهيئة بمساحة حوالى ٦٥٣ الف متر مربع سكنى بالإضافة إلى ٥٠ ألف متر مربع بنشاط إدارى، وتم استلام عدد ١١ عمارة سكنية ضمن حصة هيئة المجتمعات العمرانية بالمشروع.

وتجول وزير الإسكان بمختلف مكونات المشروع، وأثنى على جودة التشطيبات والموقع العام للمشروع، كما تفقد الجزء السكنى الذى تم تشغيله مؤخرًا، حيث تم الانتهاء من تسليم عدد من الوحدات السكنية للعملاء وفق أعلى معايير الجودة، كما قام الوزير بجولة داخل النادى الرياضى الذى تم تشغيله بالكامل ويخدم سكان المشروع، إلى جانب زيارة المجمع الدينى الذى يمثل إضافة نوعية للمشروع من خلال توفير خدمات مجتمعية متميزة.

وتفقد الوزير خلال الزيارة المدرسة الدولية التى تم تشغيلها، والتى تعد واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية فى المنطقة، بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير الجزر والشوارع المحيطة بمشروع "صن كابيتال"، التى تبرز الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتوفير شبكة طرق متكاملة لخدمة المشروع والمناطق المجاورة.

كما تفقد المهندس شريف الشربينى، الأعمال الإنشائية بفندق "فيرمونت"، داخل المشروع، والذى يُعد من أكبر المشروعات الفندقية فى مصر، ويمتد الفندق على مساحة 240 ألف متر مربع، ويتضمن 500 غرفة فندقية و600 وحدة فندقية، بالإضافة إلى 25 ألف متر مربع من الوحدات الإدارية، جميعها تحت إدارة العلامة التجارية العالمية "فيرمونت".

واستمع وزير الاسكان لشرح تفصيلى عن نسب الانجاز بالمشروع، حيث أكد المهندس احمد شكرى نائب رئيس مجلس الادارة أن مشروع "عاصمة الشمس Sun Capital "هو مشروع سكنى سياحى متكامل يقع على مساحة 575 فدانًا، تُخصَّص نسبة 60% منها للجزء السكنى بالمشروع بمساحة إجمالية تبلغ 2.4 مليون متر مربع، ويتمثل الباقى فى مناطق متعددة الاستخدامات، بإجمالى مساحة بنائية تصل إلى 1.8 مليون متر مربع، ويوفر المشروع 20 ألفا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ولفت نائب رئيس مجلس الادارة إلى أن المناطق السكنية تشتمل على (عمارات وفيلات ومناطق ترفيهية)، والمنطقة الاستثمارية تشتمل على جامعة ومستشفى جامعى وفنادق عالمية، ومدارس دولية ومنشآت تجارية وإدارية، موضحا أن مشروع الفندق الجديد يسير بخطى ثابتة وفق الجدول الزمنى المحدد، مشيرًا إلى أن الأعمال الإنشائية للهيكل الخرسانى ستكتمل قبل نهاية العام المقبل، وانه تم الانتهاء بالفعل من الأساسات والأعمدة والأسقف الخاصة بالبدروم الأول والثانى بمسطح إجمالى يبلغ 64 ألف متر مربع، إضافة إلى الدور الأرضى، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أعمال التشطيبات فى الربع الثانى من عام 2025، على أن يتم تشغيل الفندق بالكامل بحلول عام 2028.

من جانبه أضاف المهندس عمرو دياب نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية: يضم المشروع أول وأكبر منطقة تجارية فى مصر وأفريقيا تشتمل على العديد من العلامات التجارية العالمية والمطاعم الفاخرة، كذلك نادٍ عالمى متنوع الرياضات الأوليمبية، والأنشطة الترفيهية التى تمتد على مساحة أكثر من 4000 متر مربع.