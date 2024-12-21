شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم السبت 21-12-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغولالسبت، 21 ديسمبر 2024 06:28 م
ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 21-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
12.89جنيه للشراء.
13.69 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
13.98 جنيه للشراء.
13.96 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك مصر
13.00 جنيه للشراء.
13.97 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
13 جنيه للشراء.
13.99 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني
13.09 جنيه للشراء.
13.99 جنيه للبيع.
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