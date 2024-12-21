شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف البنك الأهلى 2025.. تعرف على التفاصيل الكاملة والشروط والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365”، التفاصيل الكاملة للوظائف الجديدة بالبنك الأهلى المصرى، فى عدة تخصصات، داخل البنك مثل أعمال الفروع والائتمان وإدارة السياسات الائتمانية والأمن السيبرانى والالتزام والتمويل العقارى والبحوث والتجزئة المصرفية والتدقيق الداخلى والتفتيش وغيرها، وذلك لخريجى كليات التجارة وإدارة الأعمال وعلوم الحاسب وهندسة الحاسابات والحقوق.

وقال مصدر مصرفى مسؤول لـ"الخليج 365"، إن التقدم لتلك الوظائف يكون عن طريق الموقع الإلكترونى للبنك الأهلى المصرى على شبكة الإنترنت، فى قسم الوظائف، مؤكدًا أنه يتم كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم فى الوظيفة المطلوبة، عن طريق نموذج مخصص لذلك على الموقع الإلكترونى للبنك، والتسجيل واختيار التخصص ثم متابعة الطلب لاحقاً.