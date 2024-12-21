شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأسمنت اليوم السبت 21-12-2024 في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الأسمنت اليوم السبت 21 -12-2024 فى الأسواق، وفقا لسعر هذا الشهر، حيث تراوح سعر الأسمنت الرمادى ما بين 2500 إلى 2600 جنيه للطن أرض المصنع، ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 الاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن، وذلك نظرا لكثرة وتوافر المعروض في الوقت نفسه.

وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لنحو 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 في مقابل 697 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة نمو 12%.

سعر الأسمنت اليوم السبت 21 -12-2025 في الأسواق ويتم استخراج الحجر الجيري والطفلة من المحاجر عن طريق المتفجرات ذات التأثير المحدود على البيئة بفضل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها CEMEX مصر وبمجرد استخراج الصخور الضخمة ، يتم نقلها إلى الكسارات عن طريق الشاحنات أو عن طريق سير ناقل، كما يتم نقل الحجر عن طريق الشاحنات العملاقة إلى الكسارات، حيث يتم تقليل حجم الأحجار ليصل إلى حوالي 5-7 سم.

ويتم طحن الكلنكر داخل طواحين أفقية ذات كرات صلبة مختلفة الحجم وتقليبها بغرفتي الطاحونة، مع إضافته الجبس لإطالة زمن الشك للأسمنت.

