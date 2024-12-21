شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تطلق تطبيق Google Wallet فى مصر يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق تطبيق Google Wallet فى 16 دولة جديدة، من بينها مصر خلال يناير 2025، يأتي هذا الإعلان فى إطار توسيع نطاق الخدمة لتشمل دولًا إضافية مثل باكستان وفنزويلا، في خطوة تعكس التوسع الكبير في استخدام المدفوعات الرقمية عالميًا.

يتيح تطبيق Google Wallet للمستخدمين تخزين معلومات الدفع، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الهوية الرقمية، وتذاكر السفر، وغيرها، مما يسهل عمليات الدفع والتعاملات المالية عبر هواتفهم الذكية، ويعد التطبيق خطوة مهمة في تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية، ويسهم في تسهيل المعاملات اليومية في مصر، ويعكس التوجه العالمي نحو الدفع الرقمي.

بالإضافة إلى مصر، سيتم إطلاق الخدمة في دول أخرى مثل باكستان وفنزويلا في يناير 2025، أما بالنسبة لبقية الدول التي سيتم إتاحة الخدمة بها، تشمل برمودا، كمبوديا، السلفادور، جيرنسي، كوسوفو، المغرب، نيكاراجوا، بنما، باراجواي، طاجيكستان، جمهورية الدومينيكان، موناكو، وبيرو، مما يجعل هذه الخطوة بمثابة بداية لتوسيع نطاق الخدمة عالميًا.

تعتبر هذه الخطوة جزءا من استراتيجية جوجل لتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية في أسواق جديدة، مما يسهم في تسهيل الحياة اليومية للمستخدمين في مصر والدول الأخرى التي ستتوافر فيها الخدمة.