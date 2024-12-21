شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت.. السبائك تنخفض لجميع الأوزان وفرصة للمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

مع تغيرات سعر الذهب اليوم في مصر، ننشر أخر تطورات أسعار السبائك الذهب اليوم السبت 21-12-2024 بدون إضافة المصنعية وذلك عقب تحرك سعر جرام الذهب عيار 24 وهو المكون الأساسي لحركة السبائك الذهب في السوق المصري.

وتسجل أسعار السبائك الذهب في مصر، تحركًا نحو الهبوط بعد هبوط الأسعار صباحًا، وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10750 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21500 جنيه وسعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 34000 جنيه.

وجاءت أرخص سبيكة ذهب في مصر وزن واحد جرام من عيار 24 بمبلغ 4425 جنيهًا بعد إضافة المصنعية، وهي سبيكة ذهب مغلفة وتشبه الأوزان الكبيرة وأنتجتها الشركات لتوفير الذهب للشرائح الأقل دخلا، وهو ما يعد فرصة جيدة للشراء في الأسواق.



