شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 21 -12 -2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 21 -12-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.1 جنيه للشراء و165.2 جنيه للبيع، وفق آخر سعر معلن يوم الخميس الماضى.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 21 -12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوك .



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 وفق آخر تحديث يوم الخميس كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.1 جنيه للشراء

165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.7 جنيه للشراء

165.4 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 21 -12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوك

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.1 جنيه

165.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى CIB

162.5 جنيه للشراء.

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.4 جنيه للشراء

165.4 جنيه للبيع