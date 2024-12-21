شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع السعر العالمى يدفع عيار 21 للصعود والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 21 تغيرات جديدة، على خلفية تحرك في سعر الذهب العالمي في الإغلاق الأسبوعي لسوق الذهب، وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في مصر صعودًا بحوالي 10 جنيهات خلال الساعات الماضية.



سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 24 يسجل 4297 جنيهًا

عيار 21 يسجل 3760 جنيهًا

عيار 18 يسجل 3223 جنيهًا

سوق الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات أمس ولكنه في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بعد أن تأثر الذهب بشكل سلبي كبير بإعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عن تباطؤ عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام القادم، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا أمس بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2607 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات أمس عند 2594 دولارا للأونصة، لتغلق أونصة الذهب هذا الأسبوع عند 2621 دولارًا.