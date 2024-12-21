شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المنافسة العراقي يكرم محمود ممتاز لدوره في إنشاء شبكة المنافسة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرّم مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي؛ الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لدوره فى طرح مبادرة تشكيل شبكة المنافسة العربية والتى تم إطلاقها فى مارس 2022، وتولى الدكتور ممتاز رئاستها لمدة عامين.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور محمود ممتاز فى المؤتمر السنوى الأول لمجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار العراقى والذى تم عقده بمدينة بغداد، بجمهورية العراق، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر ممثلًا عن شبكة المنافسة الدولية، كما شارك فى جلسة تحت عنوان "مؤشرات لصانعى القرار فى تعزيز القدرة التنافسية للاستثمار."

وخلال كلمته الافتتاحية؛ وجه الدكتور محمود ممتاز الشكر لمجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي، لدعوته للمشاركة فى هذا الحدث، والذى يمثل محطة مهمة فى مسيرة تطوير منظومة المنافسة فى العراق، مثنيًا على جهود مجلس المنافسة ومنع الاحتكار العراقى فى دعم التعاون الثنائى بين العراق ومصر، وعلى دورهم الفاعل فى الاجتماعات النهائية للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة، التى تعكس التطلعات المشتركة نحو تعزيز بيئة تنافسية عادلة تُسهم فى جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار.

كما أكد الدكتور محمود ممتاز على الدعم الكامل لمساعى مجلس المنافسة العراقى لتطوير العمل المؤسسى وتحقيق أفضل الممارسات الدولية فى تطبيق قانون المنافسة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق بيئة تجارية عادلة ومتكافئة.

كما قام الدكتور محمود ممتاز بزيارة مقر مجلس شئون المنافسة العراقي، مشيدًا بعمق العلاقات التى تربط مجلس المنافسة العراقى وجهاز حماية المنافسة المصري، والعمل على تعزيز أواصر التعاون فى إطار مذكرة التفاهم المزمع توقيعها فى بداية العام المقبل، مؤكدًا استعداد جهاز حماية المنافسة المصرى لتنظيم ورش عمل تدريبية مشتركة مع المجلس العراقي، لدعم بناء القدرات المؤسسية والفنية للمجلس.

وخلال الزيارة؛ قدم محاضرة لموظفى المجلس بحضور رئيس المجلس الدكتور أحمد يونس قاسم، تناولت أفضل الممارسات الدولية فى مجال تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، مسلطًا الضوء على التجربة المصرية ودور السياسات الداعمة للمنافسة فى تحقيق النمو الاقتصادي، والتجارب الناجحة التى يمكن أن تكون نموذجًا يحتذى به لتعزيز بيئة الأعمال فى العراق.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق شبكة المنافسة العربية فى مارس 2022 برعاية جامعة الدول العربية بناء على مبادرة مقدمة من جهاز حماية المنافسة المصرى لتكون أول شبكة عربية تجمع أجهزة المنافسة بالمنطقة، فى إطار الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية، وتعزيز التنسيق بينهم فى مجال المنافسة؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بينهم، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التى تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة أو تطويرها.