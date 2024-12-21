شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بإندماج هوندا ونيسان بقيمة 54 مليار دولار وإنتاج 7 ملايين سيارة سنويا والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير تابع لمجلة " نيكاي اليابانية " عن وجود اجتماعات مكثفة بين كل من رؤساء " هوندا " و" نيسان " العالمية للتفاوض بشكل رسمي على الإندماج قريبا .

وهناك توقعات بأن يكون هناك كيان أو شركة ثالثة تمثل هذا الإندماج بقيمة 54 مليار دولار، وحجم إنتاج سنوي يقدر بنحو 7.4 مليون سيارة سنويا، ومن المتوقع أن يشمل هذا الاندماج شركة "ميتسوبيشي"، وذلك حسب بعض المصادر .

وبهذا سيكون هذا الاندماج ثالث أكبر اندماج في قطاع السيارات في العالم بعد كل من تويوتا وفولكس واجن .

يذكر أنه منذ الإعلان عن هذا الإندماج رفعت أسهم شركة " نيسان " بحوالي 22% في البورصة اليابانية بعد ترحيب واسع من المستثمرين .