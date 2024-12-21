شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد تطوير الطريق بمنطقة الأندلس بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الحدائقى بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث والرابط بين محور العبور وشارع التسعين الجنوبي، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وخلال جولته، وجه وزير الإسكان، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالطريق نظراً لأهميته في تنمية المنطقة، مطالباً الشركات العاملة ومسئولي الجهاز بضرورة دفع العمل لإنهاء مختلف المشروعات في الوقت المحدد لها وبأعلى جودة وطبقاً للمواصفات والمقاييس العالمية، ورفع جميع المخلفات والاهتمام بمنظومة النظافة على الطرق بشكل عام، وبالأحياء السكنية، للحفاظ على الصورة الحضارية بالمدن الجديدة.

كما تفقد وزير الإسكان أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحي رقم 12 للصرف الصحي ( بمنطقة الأندلس - بالتجمع الثالث ) بالمدينة، والمنوط بها خدمة منطقة الأندلس بالتجمع الثالث، حيث جارٍ استكمال الأعمال المدنية بالمحطة من البيارة وعنبر الطلمبات ومبنى المولدات والمباني الادارية وأعمال خطوط الانحدار وخطوط الطرد وكذا أعمال تنسيق الموقع والواجهات والسور بشكل يتناسب مع النسق الحضاري و العمراني للمنطقة، حيث وجه في هذا الإطار بضرورة جاهزية محطات الصرف الصحي في أقرب وقت.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، أعمال إنشاء منطقة مخازن مركزية بنطاق المحطة، والتي تختص بجميع قطع غيار الشبكات و محطات المياه والصرف الصحي بالمدينة مزودة ببرنامج تخزين إليكتروني للمخازن يحتوى على ( باركود ) علي جميع قطع الغيار الموجودة بالمخازن كنقطة نظام لحصر جميع القطع الموجودة بالمخازن واستكمال النواقص بشكل دورى.

وخلال الجولة أبدى وزير الإسكان استياءه من ضعف نسبة التنفيذ وتأخر الأعمال بالمحطة، موجهاً بسرعة مراجعة الجدول الزمني للمشروع للانتهاء من الأعمال أو سحبها وسرعة إسنادها إلى شركة أخرى.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الطريق الحدائقي بطول 3 كم وبعرض عدد ٣ حارات مرورية في كل اتجاه، وحارة خدمة، كما أن أعمال التطوير تشمل الطبقة الأسفلتية وأعمال تطوير الكهرباء، ويتم تطويره ورفع الكفاءة باستخدام نظام إعادة التدوير FDR (full depth reclamation) لتوفير من ٢٨ : ٤٠٪ من التكلفة لرفع الكفاءة باستخدام الطرق التقليدية.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى، إن إدارة الطرق بالمدينة قامت بتجديد وصيانة وتخطيط ودهانات مختلف إشارات المشاة بالمدينة، وذلك في إطار استمرار أعمال التطوير والصيانة بالمحاور الرئيسية بالقاهرة الجديدة.