شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 21- 12- 2024 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار اليوم السبت 21- 12- 2024 مقابل الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.81 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم السبت عند 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى وبنك مصر 50.85 جنيه للشراء و50.95 للبيع، وفى بنك القاهرة سجل 50.85 جنيه للشراء و50.95 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

ويرصد ”الخليج 365”، من خلال خدمة تشمل أسعار العملات فى كل البنوك المصرية، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، وفيما يلى سعر الدولار في نهاية تعاملات البنوك المصرية الآن:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"



50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.