شكرا لقرائتكم خبر عن الموازنة العامة تحصل 4.3 مليار جنيه مقابل تراخيص الجيل الثالث للمحمول والان مع تفاصيل الخبر

حصلت الموازنة العامة للدولة، على مبلغ 4.3 مليار جنيه من منح رخصة الجيل الثالث للاتصالات لشركات المحمول، وفق التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر نوفمبر 2024.

وحصلت شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المصري، على ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول مقابل 675 مليون دولار، وتجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا دون منح أحياز ترددية جديدة.

وساهمت حصيلة منح رخصة جديدة لشركات المحمول، في زيادة الإيرادات غير الضريبية للموازنة العامة بنحو 19 مليار جنيه لتحقق 87.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من عام 2024/2025.

وفي نفس السياق بلغت العوائد المحصلة من الهيئات الاقتصادية نحو 7 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من عام 2024/2025 بزيادة 2.6 مليار جنيه بنسبة نمو 61%، وبلغت العوائد المحصلة من شركات القطاع العام 2.4 مليار جنيه بزيادة 900 مليون جنيه بنسبة نمو 61.4%، وبلغت الحصيلة غير الضريبية من الفوائد المحصلة على القروض المعاد إقراضها لجهات الموازنة نحو 7.7 مليار جنيه بزيادة بـ1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 16.4%.

وحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 130.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025، بنسبة 0.76% من الناتج المحلى، وهو أكبر فائض مالي محقق، ويمثل 3 أضعاف الفائض المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، والذي بلغ 43.6 مليار جنيه بنسبة 0.31% من الناتج المحلي الإجمالي.