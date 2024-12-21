شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 21-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم السبت 21 -12- 2024 في الأسواق، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 70 إلى 71 جنيهًا، كما استقر سعر كرتونة البيض فوق 150 جنيهًا.



ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين بين 80 إلى 85 جنيهًا، بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار، وقد يزيد السعر قليلا في بعض المحافظات.



وكشفت بيانات بورصة الدواجن، استقرار أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 155 جنيها للبيع النهائي للمستهلكين.



وسجلت أسعار البيض البلدي تسليم أرض المزرعة مستويات 130 جنيهًا، والبيض الأبيض عند سعر 148 جنيهًا، والبيض الأحمر 145 جنيها أيضًا.

أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلى 79 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها، والكتكوت الساسو 19 جنيها، وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلى 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.