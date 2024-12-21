شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة البورصة هذا الأسبوع.. المحكمة تنظر دعاوى لشركتى سبيد ميديكال وإيكمى والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 4 أحداث رئيسية خلال جلسات آخر أسبوع في شهر ديسمبر، أبرزها نظر المحاكم دعاوى لشركتي سبيد ميديكال، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، كما تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة ايه كابيتال القابضة.

تبدأ أحداث البورصة، بنظر المحكمة الاقتصادية، الدعوى المرفوعة من شركة أكت فاينانشال للاستشارات، ضد رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال السابق، والعضو المنتدب الحالي، لطلب تعويض مالي بمبلغ 14 مليون جنيه لقيامهما بنشر إفصاحات مضللة بشأن شركة سبيد ميديكال مما تسبب في تكبدها خسائر مالية بسبب هذه الإفصاحات، وذلك لتعديل الطلبات الختامية.

وفي اليوم التالي، تصدر محكمة الاستئناف، الحكم في القضية رقم 5675 لسنة 2022 المقامة من قبل أشرف محمود الضبع ضد الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، للمطالبة بتعويض أتعاب بمبلغ 3.38 مليون جنيه عن إدارة أعمال اكتتاب.



كما تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة ايه كابيتال القابضة، للنظر في عرض قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير عام 2024، وما أسفر عنه شراء الشركة لعدد 90.3 مليون سهم كأسهم خزينة ترتب عليها زيادة حقوق التصويت للمساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، والنظر في المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 270.8 مليون جنيه إلى 243.7 مليون جنيه بمبلغ 27.1 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 90.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 30 قرشًا للسهم الواحد بقيمة إجمالية 27.1 مليون جنيه.

كما تنظر الجمعية العامة غير العادية، النظر في تعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي لشركة ايه كابيتال القابضة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التوقيع على عقد التعديل وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الإدارية المختصة واتخاذ كافة إجراءات تعديل بيانات القيد بتخفيض رأس المال لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي والبورصة المصرية.

ويختتم الأسبوع بصرف القسط الثالث من كوبون شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بسعر 3 جنيهات.