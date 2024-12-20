شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإغلاق.. اعرف بالأرقام نتائج بورصة موسكو اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

نتائج بورصة موسكو

سعر الروبل الروسي مقابل العملات

ترامب وبوتين

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 222.03 نقطة، ما نسبته 9.19%، مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2638.48 نقطة.وأنهى مؤشر RTS مرتفعًا بمقدار 76.08 نقطة، أي بنسبة 10.34%، مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 812.14 نقطة.كان حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل.ورفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 64 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 103.4207 روبلات.وفي الوقت نفسه خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 55 كوبيكًا، ليبلغ 107.9576 روبلات.بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 11 كوبيكًا، ليصل إلى 14.186 روبلًا.سياسيًا، كان أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده لقاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في أي وقت.ويأتي هذا في ظل تكهنات كثيرة عن مفاوضات محتملة للسلام في أوكرانيا.



وقال الرئيس الروسي خلال مؤتمره السنوي الكبير في موسكو الخميس: "لا أعلم متى سأراه، فهو لم يقل شيئا في هذا الخصوص، ولم أكلمه منذ أكثر من 4 سنوات، وأنا مستعد لذلك بالطبع في أي وقت".

وتابع بوتين قائلا: "أنا مستعد أيضًا للقائه إن أراد ذلك"، مضيفًا: "إذا ما التقيت يومًا ما بالرئيس المنتخب ترامب، فأنا أكيد من أنه سيكون لنا الكثير لنتناقشه".



النزاع المسلح في أوكرانيا

وكان دونالد ترامب قال إنه يريد التحدث مع فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإنهاء مجزرة النزاع المسلح في أوكرانيا.



وتعهد ترامب الذي يتولى مهامه رسميًا في يناير، خلال حملته الانتخابية بوضع حد بسرعة للحرب في أوكرانيا.

وسبق أن دعا ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى محادثات، بحيث يخشى كل من الأوكرانيين والأوروبيين أن يدفع كييف إلى تقديم تنازلات كبيرة ويمنح الكرملين نصرًا جيوسياسيًا.

روسيا وسوريا

وعلى الصعيد السوري، كان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن الإطاحة في دمشق بحليفه الوثيق بشار الأسد ليست "هزيمة" لموسكو.

وأكد بوتين خلال مؤتمره الصحافي السنوي الكبير، أن الجيش الروسي الموجود في سوريا منذ عام 2015 "حقق هدفه".

وأضاف: "ثمة من يحاول تصوير ما حدث في سوريا على أنه هزيمة لروسيا. أؤكد لكم أن الأمر ليس كذلك".