شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 10 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها السياحة والشحن والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ تراجعت 10 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه، وخدمات النقل والشحن، والخدمات التعليمية بنسبة 4.2%، 4.1%، 4%، على التوالي، وهبطت قطاعات العقارات، والموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.2%، 2.1%، 2%، على التوالي.

وانخفضت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7%، ونزل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.6%، فيما ارتفعت 5 قطاعات بالبورصة على رأسها التجارة والموزعون، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.8%، 1.7%، على التوالي، وصعد قطاع مواد البناء بنسبة 0.2%، وقفز قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 30526.71 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 8410.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 11532.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 37573.17 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 5.96% ليغلق عند مستوى 8630.72 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 32.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.230 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.463 تريليون جنيه إلى 1.440 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 409.1 مليار جنيه إلى 401.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.