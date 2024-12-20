شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 10 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها السياحة والشحن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالجمعة، 20 ديسمبر 2024 10:00 م
تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ تراجعت 10 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه، وخدمات النقل والشحن، والخدمات التعليمية بنسبة 4.2%، 4.1%، 4%، على التوالي، وهبطت قطاعات العقارات، والموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.2%، 2.1%، 2%، على التوالي.
وانخفضت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7%، ونزل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.6%، فيما ارتفعت 5 قطاعات بالبورصة على رأسها التجارة والموزعون، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.8%، 1.7%، على التوالي، وصعد قطاع مواد البناء بنسبة 0.2%، وقفز قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.01%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 30526.71 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 8410.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 11532.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 37573.17 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 5.96% ليغلق عند مستوى 8630.72 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 32.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.230 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.463 تريليون جنيه إلى 1.440 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 409.1 مليار جنيه إلى 401.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.
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