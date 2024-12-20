الاقتصاد

ننشر أسعار العملات اليوم الجمعة 20-12-2024 أمام الجنيه بالتعاملات المسائية

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القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20-12-2024، في التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، وسجل سعر الدولار 50.85 جنيه للشراء، و 50.95 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 52.61 جنيه للشراء، و 53.10 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات كالتالي:

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سعر الدولار اليوم

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.61 جنيه للشراء.

53.10 جنيه للبيع.

63.88 جنيه للشراء.

64.53  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

164.29 جنيه للشراء.

165.43 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.50 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتي

13.83 جنيه للشراء.

13.87 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.90 جنيه للشراء.

13.97 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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