شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. بيع 670 ألف كراسة شروط سكن لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 20-12-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان وزارة الصناعة، استقبال هيئة التنمية الصناعية، غدًا السبت، المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد، وبيع حوالي 670 ألف كراسة شروط التقديمات بالإعلان الحالي للمبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين 5"، واستقبال حوالي 350 ألف مقدم جدية حجز، وتسجيل حوالي 200 ألف طلب على الموقع الإلكتروني للصندوق أغلبها بالمدن الجديدة.

وزير الصناعة يلتقى المستثمرين بمحافظة بورسعيد بمقر هيئة التنمية الصناعية

أعلنت وزارة الصناعة، أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية، غدًا السبت، المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد، بحضور اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد، وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 11 صباحًا.

يأتى ذلك فى إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري.

ودعت وزارة الصناعة، المستثمرين الصناعيين بمحافظة بورسعيد، للمشاركة في هذا اللقاء والذى سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وزير البترول يبحث مع مجموعة القحطانى تسريع مشروع مجمع العلمين للبتروكيماويات

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقاءه بمسؤولي مجموعة القحطاني السعودية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، فرص التعاون والاستثمار في أنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات، وذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول لجذب استثمارات جديدة إلى القطاع.

وشهد اللقاء استعراض الفرص الممكنة للتعاون والاستثمار المشترك، وفي مقدمتها تنمية وإنتاج البترول والغاز في ضوء حزمة الفرص الاستثمارية الواعدة التي طرحتها الوزارة في هذا المجال علي بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .

كما تطرق اللقاء إلى استعراض ما تم اتخاذه من خطوات لتسريع الإجراءات الأساسية والدراسات اللازمة للإعداد لإقامة مشروع مجمع العلمين للبتروكيماويات في العلمين الجديدة والذي تشارك فيه مجموعة القحطاني السعودية مع شركة شارد كابيتال الإنجليزية بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

الإسكان: 350 ألف متقدم سددوا جدية حجز وحدات سكن لكل المصريين

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الخميس، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحاور منخفضى ومتوسطى الدخل وفوق المتوسط، وبعض مشروعات وحدات سكن مصر وجنة، بعدد من المدن الجديدة، والمحافظات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.

ووجه شريف الشربيني، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة تسليم وإشغال الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها وكاملة المرافق، وتوفير الخدمات بمواقع العمارات، أو المواقع القريبة منها، وضغط البرامج الزمنية وتكثيف عدد العمالة والمعدات لسرعة الانتهاء من هذه المشروعات.

من جانبها استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف التقديمات بالإعلان الحالي للمبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين 5"، موضحة أنه تم بيع حوالي 670 ألف كراسة شروط، واستقبال حوالي 350 ألف مقدم جدية حجز، وتسجيل حوالي 200 ألف طلب على الموقع الإلكتروني للصندوق أغلبها بالمدن الجديدة.