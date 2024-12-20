شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 20-12-2024 أمام الجنيه المصرى فى نهاية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 20-12- 2024 مقابل الجنيه المصرى، استقرارًا في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.85 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار اليوم الجمعة عند 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر بلغ سعر الدولار للشراء 50.85 جنيه و50.95 للبيع، وفى بنك القاهرة سجل سعر الدولار للشراء 50.85 جنيه، و50.95 للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى cib حوالي 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع.

و يرصد ”الخليج 365”، من خلال خدمة تشمل أسعار العملات فى كل البنوك المصرية، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، وفيما يلى سعر الدولار في نهاية تعاملات البنوك المصرية:

سعر الدولار فى البنك المركزي المصرى

50.85 جنيه للشراء.

50.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.86 جنيه للشراء.

50.96 جنيه للبيع.