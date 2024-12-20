شكرا لقرائتكم خبر عن 384 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 86.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 9.2%، والعرب على 4.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 384.4 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بقيمة 124.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 86.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8%، وسجل العرب 6.5%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 1.958 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 9.6 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 30526.71 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 8410.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 11532.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 37573.17 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 5.96% ليغلق عند مستوى 8630.72 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 32.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.230 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.463 تريليون جنيه إلى 1.440 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 409.1 مليار جنيه إلى 401.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.