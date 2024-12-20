شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. السبائك بكام فى تعاملات الجمعة 20-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار السبائك الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024 بدون إضافة المصنعية وذلك عقب تراجع سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو المكون الأساسي لحركة السبائك الذهب في السوق المصري.



وفيما يتعلق مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 100جنيهًا بالجرام ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 67 جنيهًا ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيهًا.



وتسجل أسعار السبائك الذهب في مصر، تحركًا نحو الهبوط بعد هبوط الأسعار صباحًا، وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10750 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21500 جنيها وسعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 34000 جنيها.

وجاءت أرخص سبيكة ذهب في مصر وزن واحد جرام من عيار 24 بمبلغ 4425 جنيهًا بعد إضافة المصنعية، وهي سبيكة ذهب مغلفة وتشبه الأوزان الكبيرة وأنتجتها الشركات لتوفير الذهب للشرائح الأقل دخلا.