شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات الكهربائية الأعلى ترخيصا خلال نوفمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى، على المركبات أن عدد السيارات الكهربائية التي تم تأمينها وترخيصها سجلت 497 سيارة، خلال شهر نوفمبر 2024.

واحتلت ماركة مرسيدس، المرتبة الأولى وحققت 102 سيارة من بينها "إى كيو ايه" 260 وحدها 28 سيارة أما ماركة "فولكس فاجن" فقد حققت 99 سيارة من بينها إى دى 4 بـ24 سيارة، ثم ماركة "بى واى دى" 80 من بينها سونج 34 سيارة، أما ماركة "بى إم دبليو" حققت 50 سيارة من بينها "أى إكس 3" مبيعات 15 سيارة وماركة "إم جى 4" فقد بلغت مبيعاتها 15 سيارة وماركة "نيسان إكس تريل" هايبرد سجلت 32 سيارة.

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والأهرام، عن شهر نوفمبر 2024 قد أوردت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 38135 مركبة .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2140 مركبة موديل 2021 و3420 مركبة موديل 2022 و3529 مركبة موديل 2023 و10610 مركبة موديل 2024 و18436 مركبه موديل 2025.