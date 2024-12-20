شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء: 8.2% نسبة التطور فى الطاقة المباعة نتيجة توسع العدادات الكودية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن العدادات الكودية مسبوقة الدفع تعتبر الحل الأمثل كبديل لنظام الممارسات للمساهمة في تحسين نسبة الفقد عن طريق حصر الاستهلاكات الفعلية للمواطنين من خلال العدادات الكودية مسبوقة الدفع ، لافتا إلى أنه تم تركيب 872 ألف عداد كهرباء كودى حتى الأن منذ إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وأضاف رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن التوسع في تركيب العدادات الكودية لكل من يحصل على تيار بشكل غير شرعي ساهم في زيادة كميات الطاقة المباعة للقطاع المنزلي والتجاري بنسبة 8.2 % للعام المالي 2023/2024 عن العام المالي السابق وهى أكبر نسبة تطور لكميات الطاقة المباعة للمنازل خلال السنوات السابقة، فضلًا عن ما تم تنفيذه من عمليات الخطة الاستثمارية وبرنامج الصيانة، كان لذلك مردود إيجابي في انخفاض الأعطال وتحسين جودة التغذية الكهربائية للمشتركين خلال الفترة المذكورة مقارنة بالعام السابق.

وأشار دسوقى، إلى أن عدد الأعطال على الجهد المتوسط انخفض من 762 عطلا العام الماضي الي 527 عطلا هذا العام، موضحا حرص الشركة على ازالة الخطورة وتأمين المواطنين بعمليات احلال لخطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بإجمالي استثمارات 23 مليار 900 مليون جنية ممولة من وزارة التخطيط، حيث تم تعديل مسار 30 عملية بإجمالي اطوال كابلات 11 ألف 698 كم بنسبة تنفيذ 100%.