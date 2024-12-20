شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار السبائك الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024 بدون إضافة المصنعية وذلك عقب ارتفاع سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو المكون الأساسي لحركة السبائك الذهب في السوق المصري خلال التعاملات المسائية.

مصنعيات السبائك :

سبيكة وزن 2.5 جرام بلغت مصنعيتها 100جنيهًا بالجرام .

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات 67 جنيهًا

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيهًا.

وجاءت أرخص سبيكة ذهب في مصر وزن واحد جرام من عيار 24 بمبلغ 4425 جنيهًا بعد إضافة المصنعية.



وتسجل أسعار السبائك الذهب في مصر، تحركًا نحو الصعود بعد هبوط الأسعار صباحًا، وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10750 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21500 جنيها وسعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 34000 جنيها.