شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 19-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 19-12-2024، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي وحيدًا مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وحديد عز، ومجموعة أي أف جي القابضة، وإيديتا للصناعات الغذائية، وجهينة للصناعات الغذائية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.230 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وفتنس برايم للأندية الصحية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وبريميم هليثكير جروب، وفتنس برايم للأندية الصحية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي وحيدًا مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وحديد عز، ومجموعة أي أف جي القابضة، وإيديتا للصناعات الغذائية، وجهينة للصناعات الغذائية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.230 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 936.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 83.7 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 70.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.87%، والعرب على 4.22%، واستحوذت المؤسسات على 40.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.2%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 190.7 مليون جنيه، 242.3 ألف جنيه، 49 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 67 مليون جنيه، 24.5 مليون جنيه، 148.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 30526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 37573 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13420 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 8410 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 11532 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3134 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 8630 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 735 سهمًا، 12.5 ألف سهم، 7 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 3500 سهم، 5 آلاف سهم، 6517 سهمًا، على الترتيب.

كما اشترت إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية عدد 4800 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 68 ألف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، واودن للاستثمارات المالية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة عدد 1.25 مليون سهم، 894.5 ألف سهم، 112 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 4934 سهمًا.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي إيديتا للصناعات الغذائية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 3 آلاف سهم، 1043 سهمًا، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 400 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، شراء المساهم سعيد بن عوضه بن سعيد العسيري عدد 1.3 مليون سهم بسعر 1.9606 جنيه بقيمة 2.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 2.93% إلى 5.2%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

المجموعة المتكاملة

قالت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة بالمملكة العربية السعودية، من 100 ألف ريال سعودي إلى 1.1 مليون ريال، ممولة من 545 ألف ريال سعودي ممولة من حساب الدائن للشركة الأم (المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية) والظاهر بالمركز المالي 30 سبتمبر 2024، ومبلغ 455 ألف ريال سعودي ممولة من متحصلات زيادة رأس المال طبقًا لدراسة الجدوى المعدة من قبل الشركة لاستخدام زيادة رأس المال في تمويل رأس المال العامل بالشركة في مصر ولشركتها في السعودية.

وفي نفس السياق، قالت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إن نسبة تغطية الاكتتاب بالمرحلة الأولى في زيادة رأس مال الشركة من 29 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه بلغت 95.5%.