شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 19-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 19-12-2024.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وفتنس برايم للأندية الصحية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وبريميم هليثكير جروب، وفتنس برايم للأندية الصحية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي وحيدًا مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وحديد عز، ومجموعة أي أف جي القابضة، وإيديتا للصناعات الغذائية، وجهينة للصناعات الغذائية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.230 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 936.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 83.7 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 70.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.87%، والعرب على 4.22%، واستحوذت المؤسسات على 40.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.2%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 190.7 مليون جنيه، 242.3 ألف جنيه، 49 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 67 مليون جنيه، 24.5 مليون جنيه، 148.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 30526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 37573 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13420 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 8410 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 11532 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3134 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 8630 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 8.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.16%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 32.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.99%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 87.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.02%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 50.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.98%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 8.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.92%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 25.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.24%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 20.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.43%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 3.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.93%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 2.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.69%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.60%.