شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع للبنك التجارى وإيديتا و"أى أف جى" والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع: مجموعة أي أف جي القابضة إلى 374.252 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي-مصر إلى 147.061 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 116.954 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 571.499 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.344 مليون شهادة، وحديد عز عند 72.466 مليون شهادة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي وحيدًا مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وحديد عز، ومجموعة أي أف جي القابضة، وإيديتا للصناعات الغذائية، وجهينة للصناعات الغذائية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.230 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 936.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 83.7 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 70.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.87%، والعرب على 4.22%، واستحوذت المؤسسات على 40.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.2%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 190.7 مليون جنيه، 242.3 ألف جنيه، 49 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 67 مليون جنيه، 24.5 مليون جنيه، 148.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 30526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 37573 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13420 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 8410 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 11532 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3134 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 8630 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة.