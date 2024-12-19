شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البترول: حريصون على تدريب الكوادر وتنفيذ برامج لممارسة العمل النقابى والان مع تفاصيل الخبر

شهد عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ختام برنامج "البرمجة اللغوية والعصبية" لعدد من النقابيين العاملين بشركات البترول، والتى استمرت على مدار 5 أيام، بهدف رفع كفاءتهم فى إدارة تنظيم العمل النقابي.

وجاء الختام بحضور عايدة محى الدين الأمين العام لنقابة البترول، حسام فاروق نائب رئيس النقابة عن محافظة الإسكندرية، على حسن أمين الصندوق المساعد وأمين التثقيف والتدريب.

وقال عباس صابر، إن النقابة العامة تحرص على تدريب الكوادر النقابية وتنفيذ برامج تدريبية تساعدهم على ممارسة العمل النقابي داخل مواقع عملهم، لتثقيف النقابيين بما يمكنهم من مهارات العمل النقابى.

وشدد رئيس النقابة على أهمية الدورات التدريبية المختلفة التى تبنى وتعزز من قدرات النقابيين وتعمل على تجهيزهم فكريًا وعلميًا، مؤكدًا أن هذه الدورات تساعد على مواكبة التغييرات ومواجهة العثرات والمشاكل القيادية والعمالية.

وتناول برنامج الدورة فهم مفهوم NLP وأهميته فى تطوير الذات وتحسين العلاقات الشخصية والمهنية، وتعلم كيفية تحليل الأنماط اللغوية والاتصالية للفهم الأفضل للآخرين، وتطوير مهارات التفاوض والإقناع باستخدام تقنيات NLP وتحقيق تحسين شخصى وتنمية مهنية من خلال تغيير العادات والمعتقدات، وتطبيق مفاهيم NLP فى الحياة اليومية والعلاقات الشخصية والمهنية.

كما تناول الختام مناقشة عددًا من مقترحات النقابيين للعاملين، حيث تمت الإجابة على التساؤلات وتوضيح الكثير من الأمور المهمة والتحديات المستقبلية التى قد تواجه العمل النقابى وأهمية تطويره.