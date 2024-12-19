شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ صفقة استحواذ محمد العبار على شركة البرو نورث كوست بقيمة 9.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 675 مليون سهم بقيمة 9.8 مليار جنيه، وصفقة على شركة ميجا للإنشاء والصناعات بحجم تداول 30 ألف سهم بقيمة 30 مليون جنيه، وصفقة على شركة للي لاند للمشروعات السياحية بحجم تداول 140 ألف سهم بقيمة 14 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 677.1 مليون سهم بقيمة 9.9 مليار جنيه عبر تنفيذ 51 عملية.

واستحوذ رجل الأعمال محمد العبار، المالك الرئيسي لشركة إعمار مصر، على نسبة 75% من أسهم شركة ألبرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية، من المساهمين:شركة البرو هولندا بي في Albro Netherlands B.V، وشركة البرو للاستثمارات وشركة إيجل هيلز انفستمنت هولدينج، وبذلك تصل نسبة شركة اعمار مصر للتنمية إلى 99.999997% من رأسمال شركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية مقابل حصول مساهمي شركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية، (المساهم المبادل) على أسهم زيادة في رأسمال شركة إعمار مصر للتنمية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي وحيدًا مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وحديد عز، ومجموعة أي أف جي القابضة، وإيديتا للصناعات الغذائية، وجهينة للصناعات الغذائية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.230 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 936.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 83.7 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 70.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.87%، والعرب على 4.22%، واستحوذت المؤسسات على 40.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.2%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 190.7 مليون جنيه، 242.3 ألف جنيه، 49 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 67 مليون جنيه، 24.5 مليون جنيه، 148.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 30526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 37573 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13420 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 8410 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 11532 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3134 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 8630 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة.