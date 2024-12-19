شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع عيار 24.. أرخص سبيكة موجودة في الأسواق حالياً والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار السبائك الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بدون إضافة المصنعية، وذلك عقب ارتفاع سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو المكون الأساسي لحركة السبائك الذهب في السوق المصري، وجاءت أرخص سبيكة ذهب في مصر وزن واحد جرام من عيار 24 بمبلغ 4425 جنيهًا بعد إضافة المصنعية.

وخلال السطور التالية ننشر أسعار السبائك اليوم عقب افتتاح التداولات على الذهب في مصر ، وكذلك بعد إضافة مصنعية السبائك الذهب.

وتسجل أسعار السبائك الذهب في مصر، تحركًا نحو الصعود بعد هبوط الأسعار صباحًا، وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10750 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21500 جنيها وسعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 34000 جنيها.

وفيما يتعلق مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 100جنيهًا بالجرام ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 67 جنيهًا ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيهًا.