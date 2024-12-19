شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 لجميع الأعيرة.. توقعات جديدة لعيار 21 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 في مصر من عيار21، بعد عودة الارتفاع في سعر الذهب العالمي، مما أثر على عيار 21 اليوم بالأسواق ليتحرك 20 جنيهًا مع توقعات جديدة لحركة سعر الذهب في مصر، وفي السياق التالي نرصد سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024.

سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024

عيار 24 يسجل 4297 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3760 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3223 جنيها.

الجنيه الذهب 30080 جنيهًا

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع من جديد خلال تداولات اليوم وذلك في ظل عمليات جني الأرباح بعد الانخفاض الكبير الذي سجله يوم أمس وتسجيله أدنى مستوى منذ شهر بعد إشارة البنك الفيدرالي إلى تقليل عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام القادم.

عاد سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع من جديد خلال تداولات اليوم وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي سجله يوم أمس بسبب انهيار سعر الذهب العالمي، ويجد سعر الذهب المحلي اليوم المزيد من الدعم من استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من أعلى مستوياته.

قوة زخم الهبوط على سعر الذهب العالمي يوم أمس دفعته إلى كسر خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل بالإضافة إلى كسر المتوسط المتحرك 50 يوم ليبدأ الذهب رحلة الهبوط مروراً بالمستوى 2600 دولار للأونصة الذي يعد المستوى التصحيحي 38.2%. والآن يحاول السعر التعافي من جديد ومحو جميع الخسائر السابقة، ولكنه سيواجه مقاومة قوية عند منطقة 2640 – 2650 دولار للأونصة.